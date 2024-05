Nach Tod des kleinen Roland gibt es ein Tränenmeer

Mit einem Radlader hatte der 66-jährige Großvater am Samstag den zweijährigen Enkelsohn am eigenen Bauernhof in Kirchberg/Donau überfahren. Ein ganzer Ort steht nun unter Schock – die Angehörigen konnten von Polizei bisher noch nicht befragt werden. Der Schmerz über den Verlust des kleinen Buben ist übergroß. Jetzt hält der ganze Ort zusammen.