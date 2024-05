Österreichische Waffen in Russland aufgetaucht

Glock-Pistolen aus österreichischer Produktion

Von den 3606 Glock-Pistolen, die nach Russland exportiert wurden, sollen 3203 von der Glock GmbH in Österreich hergestellt worden sein, die restlichen 403 von der US-Tochter Glock Inc. Wie viele davon vor dem Beginn des EU-Exportverbotes für Schusswaffen geliefert wurden, ist dem Bericht nicht zu entnehmen. Die Glock-Pistolen wurden von fünf russischen Firmen importiert, offen ist, ob die Pistolen auch an die russischen Streitkräfte weitergeliefert wurden, oder nur private Käufer fanden.