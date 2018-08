Zwölf Unfälle pro Tag in der Hitze!

Vor allem im Juli und August sollten Autofahrer besonders Acht geben. In dieser Zeit ereignen sich auf Kärntens Straßen mit Abstand die meisten Unfälle. 29 Todesopfer und 2679 Verletzte waren in den vergangenen drei Jahren während der Hitzewelle zu beklagen. Auch Freizeitunfälle halten Rettungsdienste in Atem.