Mysteriöser Todesschuss in Bayern kam aus Gewehr

Nach einem mysteriösen tödlichen Schuss, der einem 47-jähriger Beifahrer am Sonntag in Bayern das Leben kostete, hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich bei dem Schützen um einen Jäger handeln könnte. „Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann durch ein Projektil aus einem Gewehr getötet wurde“, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit.