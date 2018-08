Thomas Markle: „Meine Tochter bemuttert Harry“

Trotz der diversen Differenzen zwischen Markle und seiner Tochter hatte dieser dennoch erwartet, dass das Paar ihn nach den Flitterwochen in den USA besuchen würde. Nachdem dieser Wunsch allerdings nie in Erfüllung gegangen war, packten der 74-Jährige und Meghans Halbschwester Samantha Markle in den Medien immer mehr Details über die Herzogin und das königliche Paar aus und zogen vor allem die 37-Jährige in der Öffentlichkeit durch den Dreck.