Historisches Hallstätter Haus einfach abgerissen

Sie hatte alles versucht, doch am Ende war alles umsonst: Das Steigerhaus am Hallstätter Salzberg wurde abgerissen. Dabei hätte Bräu-Gasthof-Wirtin Verena Lobisser dem Eigentümer, den Salinen, sogar angeboten, das Baujuwel aus längst vergangener Zeit in Eigenregie wenigstens reparieren zu dürfen. Vergebens!