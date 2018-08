Drei Standorte in Linz für Angelobung im Visier

Donau statt Traunsee - vor knapp einem Jahr leisteten 400 Grundwehrdiener in Gmunden bei der größten Angelobung des Jahres in Oberösterreich ihr Treuegelöbnis. 2019 wird erstmals nach 16 Jahren wieder eine solche Angelobung in Linz stattfinden. Drei Standorte werden ins Auge gefasst.