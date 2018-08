Linz: Ab Herbst gilt Lkw-Fahrverbot in Urfahr

Regelung mit Linz AG in Arbeit

Auch diesbezüglich klärt Hein auf: „Zurzeit arbeiten wir gerade an einer vertraglichen Regelung mit der Linz AG, die Eigentümerin der benötigten Grundstücke ist. Sobald die Verträge unterzeichnet sind, beginnen wir mit dem straßenrechtlichen Verfahren, das im Herbst abgeschlossen sein könnte. Die Bauarbeiten sollen dann in der ersten Jahreshälfte 2019 beginnen.“