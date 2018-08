Statt arglosem Opfer wartete Cobra auf Räuber

Geständnis

Die Gauner wanderten in den Knast, wo der 32-jährige Ennsdorfer gestand, mit einem 38-jährigen türkischen Freund aus Enns mehr als ein halbes Kilo Crystal Meth aus Tschechien geholt und an rund 70 Abnehmer weitergegeben zu haben. Der Komplize bestreitet den Schmuggel, gesteht nur die Weitergabe von kleinen Mengen Drogen. Er sitzt aber auch in Haft.