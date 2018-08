Twin City Liner: Neues Schiff, weniger Fahrten

250 Sitzplätze

Das Schiff ist dank neuen Designs und eines größeren Oberdecks mit 250 Sitzplätzen ausgestattet. Der Katamaran der aktuellen Generation kann lediglich 129 Personen befördern. Durch die Kapazitätssteigerung könne man künftig ein Boot einsparen, hieß es seitens der Wien-Holding, Mitbetreiber der Verbindung. Allerdings: Statt bis zu fünf Hin- und Retourfahrten pro Tag in der Hauptsaison wird es ab Saisonstart 2019, der am 29. März geplant ist, nur noch vier geben. Der letzte Umlauf mit Abfahrt 18 Uhr Richtung slowakischer Hauptstadt entfällt. Die beiden noch im Einsatz stehenden Gefährte sollen laut Wien-Holding am internationalen Markt verkauft werden.