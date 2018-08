Nur die Grünen sind gegen Fahrradstreife in Linz

Am 10. September im Sicherheitsausschuss

Wenn es nach VP-Klubobmann Martin Hajart geht, könnten bereits ab Oktober auch in Linz die ersten Ordnungsdienst-Mitarbeiter auf Streife fahren. Am 10. September will er die Angelegenheit im Sicherheitsausschuss zum Thema machen, zehn Tage später im Gemeinderat könnte es schon beschlossen werden. Bei den anderen Fraktionen hat Hajart vorgefühlt. Die FPÖ befürworten den Vorschlag, einzelne Neos ebenfalls und auch die SPÖ zeige sich gesprächsbereit, sofern die Finanzierung gesichert ist. Einzig von den Grünen bekam der VP-Klubobmann kein positives Echo. Fahrräder ja, aber nicht für den Linzer Ordnungsdienst. Letzterem stehen Schobesberger und Co. seit je her kritisch gegenüber.