Justin Bieber will nackt vor den Traualtar treten

Nackt-Hochzeit am Strand

Es heißt, das Paar, werde zuerst ganz traditionell kirchlich im Anzug und im Brautkleid in Ontario heiraten, um später mit der Hochzeitsgesellschaft in ein Strandparadies zu jetten, wo dann alle Hüllen fallen sollen. Bieber gilt als Anhänger der Freikörperkultur. Auf Instagram teilt der Star immer wieder durchaus freizügige Fotos seines über und über tätowierten Körpers.