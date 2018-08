Johnson übt Kritik an Vollverschleierungsverbot

Nach seinem Rücktritt als britischer Außenminister frönt Boris Johnson nun seiner zweiten Leidenschaft - dem Journalismus. In seinem jüngsten Leitartikel für den „Telegraph“ widmet sich der 54-jährige Koservative dem Thema Ganzkörperverschleierung. Anlass ist das seit Anfang August geltende Verbot in Dänemark. Angesichts der liberalen Gesellschaft dort sei er überrascht gewesen, dass das skandinavische Land wie auch andere europäische Staaten - darunter auch Österreich - ein solches Gesetz verabschiedet hätten, schreibt Johnson. Der EU-kritische Publizist übt Kritik an dem Verbot und warnt davor, radikale Kräfte damit weiter zu stärken.