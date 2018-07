Britischer Außenminister Boris Johnson tritt ab

Knalleffekt am Montagnachmittag in London: Der britische Außenminister Boris Johnson hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Johnson gilt als strikter Befürworter des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. In seinem Rücktrittsschreiben an Premierministerin Theresa May äußerte Johnson die Sorge, dass „der Brexit-Traum stirbt“. Nur wenige Stunden zuvor hatte auch Brexit-Minister David Davis seinen Hut genommen. Knapp neun Monate vor dem geplanten EU-Austritt am 29. März 2019 ist die britische Regierung in eine enorme Krise geschlittert.