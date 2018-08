Afghanen hatten Suchtgift am Dachboden versteckt

Bei der Stadtleitstelle Linz erstattete in der Nacht ein staatenloser Mann (25) Anzeige, dass sein afghanischer Mitbewohner (18) und dessen Freund (19) regelmäßig Marihuana von der Wohnung aus an unbekannte Abnehmer verkaufen würden und es deshalb ständig Streit gebe. Er gab auch an, dass das Suchtgift am Dachboden versteckt werde. Die Polizisten rückten sofort mit einem Diensthund an, konnten die Drogen vorerst aber nicht finden.



Versteck in drei Meter Höhe

Schließlich fiel ihnen auf, dass es am Dachboden in etwa drei Meter Höhe noch einen nicht erreichbaren Mauervorsprung gibt. Deshalb wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Mit einer Teleskopleiter gelang es, hinaufzukommen. Dort fanden die Polizisten inmitten von Gerümpel drei versteckte Rucksäcke mit Plastiksäcken voll Marihuana. Dieses war teilweise bereits für den Wiederverkauf in kleine Portionen abgepackt.

Der 18-Jährige und sein Freund wurde festgenommen. Ihre Mobiltelefone und 400 Euro Bargeld, das vermutlich aus Suchtgifterlösen stammte, wurden sichergestellt.