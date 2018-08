Osttirolerin ließ falschen Polizisten abblitzen!

Was der Täter am Mittwoch in Matrei vorhatte, ist unklar. Er läutete an der Wohnungstür einer 24-Jährigen, behauptete, ein Polizist zu sein und wollte eine Wohnungsdurchsuchung durchführen. Die junge Frau verlangte Dienstausweis und Durchsuchungsbefehl. Weil er keines von beiden vorweisen konnte, musste der Mann abziehen. „Ich hole die Papiere!“, versprach er und eilte davon.