Waldbrände in Kalifornien fordern sieben Tote

Bei den Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. Die Überreste eines Menschen, der die Anweisung zur Evakuierung ignorierte habe, seien am Sonntag in einem abgebrannten Haus gefunden worden, sagte der Sheriff des Bezirks Shasta, Tom Bosenko. Polizei und Feuerwehr suchten zudem nach sieben Vermissten.