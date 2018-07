Kalifornien: Flammenwände vertrieben Zehntausende

Seit fast einer Woche toben in Kalifornien schwere Waldbrände. 7000 Feuerwehrleute und freiwillige Helfer sind im Dauereinsatz, zwei von ihnen kostete der Kampf gegen die Feuer ihr Leben. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, etliche Gebäude wurden von den Flammenwalzen überrollt. Der Brand bei Redding gilt derzeit als gefährlichstes der insgesamt 20 Feuer in Kalifornien. Nun drang „eine Wand aus Flammen“ in die Stadt ein (siehe Video oben).