Geschwister und Uroma starben in der Flammenhölle

„Meine Babys sind tot.“ Sherry Bledsoe, die Mutter der vier Jahre alten Emily und des fünf Jahre alten James, ist am Boden zerstört. Die Kinder waren mit ihrer Uroma Melody (70) am Donnerstag in ihrem Anwesen von einer Flammenwand überrascht worden. Der Wind hatte plötzlich gedreht und das Feuer in die Richtung des Grundstücks getrieben. Nachbarn konnten noch mit Autos fliehen, die Kinder und ihre Uroma hatten keine Chance.