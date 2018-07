Jugendliche erpresst: Tschetschene (20) in U-Haft

In Toilette eingesperrt

In der Nacht auf vergangenen Sonntag tauchte der Tschetschene dann mit drei Begleitern beim Jugendlichen zu Hause auf. Der 17-Jährige bemerkte glücklicherweise die unerwünschten Gäste früh genug, er sperrte sich in der Toilette ein und alarmierte die Polizei.