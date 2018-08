Kaum Regen, zu heiß: Sommer trocknet das Land aus

Der Klimawandel macht sich drastisch bemerkbar: Der Juli war um mehr als 1 Grad zu warm - und weil die Gewitter ausblieben, nimmt bei uns in Oberösterreich die Trockenheit historische Ausmaße an: In Linz und in Ried im Innkreis fiel so wenig Regen wie noch nie. In Linz waren es im Juli nur 34 Liter pro Quadratmeter!