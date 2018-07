Bub (6) im Freibad vor dem Ertrinken gerettet

Mit Helikopter ins Spital

Kurz danach waren auch ein Notarzt aus Wels und der Notarzt vom Rettungsheli „Martin 3“ am Unglücksort und setzten die Erste-Hilfe-Maßnahmen fort. „Der Bub konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde vom ,Martin 3‘ ins Spital nach Linz geflogen“, schildert ein Rot-Kreuz-Mitarbeiter. Er wurde dann in der Kepler Uniklinik in Linz in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sein Zustand sei stabil, hieß es aus dem Spital.