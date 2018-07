Radfahrer prallte in Pians gegen Betonpfeiler

Sonntag gegen 12 Uhr lenkte ein 65-jähriger Deutscher sein Rennrad von See kommend in Richtung Pians. In der dortigen Lawinengalerie verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Rennrad, geriet über den rechten Fahrbahnrand hinaus, streifte die Betonleitwand und prallte gegen einen Betonpfeiler. Anschließend stürzte er über die Betonleitwand und kam schwer verletzt außerhalb der Galerie auf dem dortigen Gehsteig zum Liegen. Der Radfahrer zog sich schwere Verletzungen im Bereich des Beckens, am Oberschenkel und Oberarm zu. Nach Erstversorgung wurde er in die Klinik nach Innsbruck geflogen.