Mann wurde am Gehsteig von Auto niedergefahren

Der Deutsche wurde über das Auto auf die Fahrbahn geschleudert. Dort blieb er mit einer schweren Kopfverletzung liegen. Weshalb die 32-jährige Lenkerin auf den Gehsteig fuhr, war Polizeiangaben zufolge vorerst nicht klar. Der 71-Jährige ging mit seiner Frau gegen 17 Uhr auf dem Gehsteig der Ahornstraße in östliche Richtung, als ihn der in die selbe Richtung fahrende Pkw der Österreicherin erfasste. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.