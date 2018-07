Die Zahlungsmoral der Tiroler zählt zu den besten

Die Zahlungsmoral der Österreicher ist erneut zurückgegangen - so das Ergebnis einer Erhebung der „Wirtschaftsauskunftei Crif Österreich“. „Kein Grund zur Sorge“, sagt dazu GF Boris Recsey: Die Zahlungsmoral sei insgesamt sehr gut. Der Anteil der Personen mit offenen Forderungen liegt in Tirol bei 1,28%, das ist der zweitbeste Wert nach dem Burgenland (1,17%). Die durchschnittliche Forderungshöhe ist um 8% auf 323 Euro (2017: 350 €) gesunken. Den stärksten Rückgang gab es in Tirol, wo der Zahlungsrückstand im Schnitt 306 € beträgt.