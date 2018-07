Abzocke! Vorsicht bei Hilferuf aus dem Urlaub

Nachrichten wie diese machen zur jetzigen Hauptreisezeit im Internet die Runde. Meist werden sie via E-Mail oder Facebook an die Verwandten in der Heimat geschickt. Besonders dreist: die vermeintlichen Hilferufe von Angehörigen oder Bekannten scheinen auf den ersten Blick echt zu sein, weil ihre Namen aufscheinen. Frecher Datendiebstahl macht dies leider möglich!