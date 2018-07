Betrüger lockte Frau mehr als 10.000 Euro heraus

Im September 2017 hatte die 51-jährige Rumänin den Mann via Skype kennengelernt. Er verwendete dabei einen Aliasnamen. Er gab sich als amerikanischer Soldat mit Stationierung in Afghanistan aus. Der Betrüger konnte mit der Zeit das Vertrauen der Frau gewinnen und sie schließlich dazu bewegen, insgesamt 25 Geldüberweisungen via „Western Union“ zu machen. Und zwar nach Nigeria, in die Türkei, nach England sowie auch nach Amerika. Dabei machte er stets glaubhaft, dass er zu ihr nach Innsbruck kommen wolle, um bei ihr zu wohnen und sie zu heiraten. Dafür brauche er aber Geld. Geld für ein Flugticket sowie Geld für die Urlaubsbeantragung bei der UNO/NATO. Zudem erzählte der Betrüger der Rumänin, dass er ihr ein Paket schicken werde und sie dafür Geld überweisen müsse, damit dieses nicht von der österreichischen Botschaft beschlagnahmt werde. Nun sitzt die Rumänin laut Polizeiaussagen auf einem Schaden von mehr als 10.000 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur.