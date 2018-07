Einbruch wegen ein paar Euro in Innsbruck

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat in der Nacht auf Montag ein bisher unbekannter Täter in die Waschküche eines Mehrparteienhauses in Innsbruck eingebrochen. Er zwängte einen Münzautomaten auf und stahl einen einstelligen (!) Eurobetrag - also weniger als 10 Euro. Der durch die Tat entstandene Sachschaden dürfte aber im vierstelligen Eurobereich liegen. Aber damit kann sich der Einbrecher halt auch kein Wurstbrot kaufen...