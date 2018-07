Led Zeppelin: Die Chronik einer Rocklegende

Kundige Musikkenner wissen es ohnedies: Led Zeppelin ist die beste Rockband der Geschichte. Punkt. Was Jimmy Page, Robert Plant und Co. in ihren gerade einmal zwölf Jahren des Schaffens an Songs an die Oberfläche gebracht haben, atmet einen Innovationsgeist, den The Who oder die Rolling Stones auch in weiteren 100 Jahren nicht erreichen würden. Nun hat man die kurze, aber intensive und unheimlich schillernde Bandgeschichte des Quartetts aus London schon in zig Büchern und Artikeln penibel in den Vordergrund gestellt. Von ausufernden Bandbiografien über Einzelporträts bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen gibt es eigentlich nichts, was sich im Zep-Kosmos noch neu eruieren lässt. Der britische Musikjournalist, Buchautor und Hardcore-Fan Martin Popoff erfindet in seinem ambitionierten Werk „Led Zeppelin - Musik und Mythos“ das Rad auch nicht neu, doch die von ihm dargebotene chronologische Aufstellung über alle jemals veröffentliche Nummern des kultigen Luftschiffs lassen zumindest keine Wünsche offen.