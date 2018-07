Attacke auf Hund in Ottensheim mit Pflanzengift

„Pacco wird wieder gesund, ihm geht es inzwischen deutlich besser und es sind keine Folgeschäden zu befürchten“, freut sich Hundebesitzerin Lisa S. Die 30-Jährige war in der Vorwoche mit ihrem Golden Retriever an der Donau spazieren gegangen, dreieinhalb Stunden später fing der Hund plötzlich zu zittern an, hechelte stark, hatte offenbar Wahrnehmungsschwierigkeiten - er dürfte am Treppelweg auf Höhe des Sportplatzes, wie berichtet, einen Giftköder gefressen haben.