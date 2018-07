Retriever mit präpariertem Hundeköder vergiftet

Eine 30-jährige Hundbesitzerin war am Mittwoch mit ihrem Golden Retriever entlang des Treppelwegs auf Höhe des Sportplatzes in Ottensheim spaziert. Dabei dürfte das Tier einen mit Nervengift präparierten Köder gefressen haben. Am Nachmittag begann der Hund zu zittern, hechelte stark und hatte offenbar Wahrnehmungsstörungen.