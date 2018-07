Land investiert in alte Bahnstrecke

Die Verhandlungen zwischen der Südburgenländischen Regionalbahn und Vertretern der Landesregierung zogen sich über Jahre. Nun wurde der Kauf endlich unter Dach und Fach gebracht. „Wir wollen daraus eine Anschlussbahn mit beschränkt öffentlichem Verkehr machen. Wir werden in Zukunft Güter auf der Strecke transportieren“, betont der neue Bahn-Chef Andreas Reiner. Experten sind sich sicher, von der Reaktivierung der Strecke werde die gesamte Region profitieren. Das Sägewerk Fischer in Rotenturm etwa, das direkt an der Bahnstrecke liegt, will expandieren.