Verletzter bei spektakulärem Hauseinsturz im Miami

Ein für den Abriss vorgesehenes zwölfgeschoßiges Gebäude in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida ist überraschend und spektakulär eingestürzt. Ein Mensch sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach suchen Helfer nach möglichen weiteren Opfern.