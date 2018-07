Tausende Syrer wollen jetzt in ihre Heimat zurück

Die meisten der Flüchtlinge lebten in den vergangenen Jahren in Lagern in dem zeitweise unter Kontrolle der IS-Terrormiliz stehenden Ort Arsal im Nordosten des Libanon. Nun wurden etwa 3000 Anträge auf die Rückkehr aus dem Nachbarland gestellt, die die syrischen Sicherheitsbehörden noch absegnen müssen. In 800 Fällen war dies bereits am Montag der Fall, wie Bilder von Heimkehrern des syrischen Staatsfernsehens zeigten.