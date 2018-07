Kanalgitter entfernt: Täter (17) plagte Gewissen

Das schlechte Gewissen drückte einen 17-Jährigen offenbar so stark, dass er seinen Eltern am Sonntagabend die gefährliche Straftat beichtete. Wie berichtet, hatten zwei vorerst unbekannte Jugendliche am Samstagabend in Losenstein vier Kanalgitter in der Größe von je 30 mal 30 Zentimetern auf der Ennsbrücke entfernt und dann in den Fluss geworfen. Ein Autofahrer erstattete Anzeige, die Polizei fahndete nach den Verdächtigen.