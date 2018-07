Kanalgitter von Brücke in die Enns geworfen

In flagranti ertappt

Da kam ein Autolenker vorbei, sah das Treiben der Jugendlichen und sprach einen von ihnen - dieser hatte gerade eines der Gitter in der Hand - an. Daraufhin legte der Bursche dieses schnell wieder zurück, weshalb der Lenker weiterfuhr. Doch nur vier Stunden später kam derselbe Autofahrer wieder am Tatort vorbei und bemerkte erst da das Fehlen von vier Kanalgittern. Der Zeuge schlug daraufhin bei der Polizei Alarm.