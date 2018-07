Mit Motorsäge ins Bein geschnitten

Laut Polizei wollte der Mann einen Baumstumpf entfernen. Beim sogenannten „Trennschnitt“ wurde die Motorsäge zurückgeworfen und prallte gegen das Bein des Mannes.Familienangehörige des Tirolers leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.