Grünberg lädt ab 28. Juli zum Baumwipfel-Wandern

Die Zeit drängt: Am 28. Juli wird der neue Baumwipfelpfad der Erlebnis Akademie AG aus Bayern offiziell eröffnet. Am Grünberg laufen deshalb die finalen Bauarbeiten auf Hochtouren. Selbst am vergangenen Sonntag tummelten sich die Mitarbeiter auf dem 1,4 Kilometer langen Holzpfad und dem 39 Meter hohen Aussichtsturm und befestigten Schutzgitter. Auch rundherum am Boden muss noch einiges gemacht werden. „Wir sind schon bei den Feinarbeiten, derzeit werden die Drehkreuze bei den Kassen montiert und der Merchandise-Shop im Aussichtsturm wird fertiggestellt“, weiß Wipfelpfad-Leiterin Melika Forstner.