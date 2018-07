Klimawandel: Internetleitungen drohen abzusaufen

Wie das Branchenportal heise.de unter Berufung auf eine Studie der Universitäten Oregon und Wisconsin mit dem Titel „Lights Out: Climate Change Risk to Internet Infrastructure“ berichtet, sollen konservativen Prognosen zufolge bis 2030 771 sogenannter POP-Knotenpunkte, 235 Datenzentren, 53 Seekabellandestellen und 42 Internetaustauschpunkte unter Wasser liegen. Am schlimmsten betroffen sind demnach die Regionen Los Angeles, New York, Miami und Seattle.