Linzer Kult-Würstelstand als Fest-Attraktion

„Hans“-Erlös für neue Ausrüstung

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sich Zinöcker und Gruber dazu entschlossen, das Linzer Kult-Standl als Gemeinschaftsprojekt mit der Freiwilligen Feuerwehr Plöcking zu erwerben. Der Imbiss wurde danach in liebevoller Kleinarbeit originalgetreu wieder aufgebaut. Allerdings auf Rädern, um ihn auch bei anderen ausgewählten Veranstaltungen aufstellen zu können. Hauptaugenmerk gilt nun aber erst einmal den eigenen Feierlichkeiten. So wird der „Hans“-Erlös vom Neuhauserfest für die Anschaffung von neuer Feuerwehrausrüstung verwendet.