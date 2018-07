Harry, Meghan und das Schlossgespenst

Ziehen Meghan und Harry im York Cottage ein?

Bevor Harry und Meghan allerdings ihr Liebesnest beziehen könnten, müsste noch einiges renoviert werden. Ob sich die beiden aus Furcht vor dem ungebetenen Hausgeist in der Nähe von Great Tew in Oxfordshire ein anderes Anwesen gekauft haben? Möglicherweise. Und so wird „Eddy“ auch in naher Zukunft das Cottage ganz für sich alleine haben ...