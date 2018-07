Vandalen verwüsteten altes Thermalbad in Villach

„Die unbekannten Täter schlugen im Zeitraum zwischen dem 4. Juni und dem 17. Juli 2018 eine Fensterscheibe zu einem leerstehenden Gebäude eines ehemaligen Thermalbades in Villach ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes“, so ein Polizist: „Dort wurden von den Kriminellen im ehemaligen Kassenbereich, im Hallenbad, bei den Umkleidekabinen, im Stiegenhaus sowie im integrierten Restaurant sämtliche Glasvitrinen, Fenster und Spiegel eingeschlagen und zerstört. Eine Unzahl an aufgestellten Möbeln wurde beschädigt und umgeworfen sowie die gesamten Räumlichkeiten stark verwüstet.“