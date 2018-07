Raub & Körperverletzung: Burschen vor Gericht

Der junge Mann, der der Anführer gewesen sein soll und wegen schwerer Raubüberfälle in Wien bereits vorbestraft ist, stellte sich in der Einvernahme keineswegs als Hauptverantwortlicher hin. Die Einbrüche seien nicht seine Idee gewesen, meinte er. In der Zeit, als der Raub passierte, sei er bei seiner Freundin gewesen. Und die Initiative zur via Snapchat verschickten Körperverletzung sei ebenfalls nicht von ihm ausgegangen und tue ihm leid, meinte er. „Mir ist unangenehm, darüber zu reden“, sagt er nur, als Richter und Staatsanwältin die Wahrheit über die Vorgänge wissen wollten. Der Misshandelte habe ihm Geld geschuldet.