Schwimmer im Inn löste Großeinsatz aus

Ein Großaufgebot an Rettungskräften gab es am Montagnachmittag in Innsbruck. Gegen 16 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, er habe einen ertrinkenden und ganz in schwarz gekleideten Mann im Wasser gesehen. Er filmte die Szene mit seinem Handy - eine groß angelegte Suchaktion folgte. „Die Wasserrettung Innsbruck, die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, Rettung, Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifenwagen rückten sofort aus“, schildert ein Pressesprecher der Polizei.