US-Amerikanerin überlebte sieben Tage in Autowrack

Eigentlich wollte Angela Hernandez Verwandte in Kalifornien besuchen, doch dort kam die 22-Jährige nie an. Auf dem Weg dorthin kam die Amerikanerin nämlich von der Küstenstraße ab, weil sie einem Tier auf der Fahrbahn auswich. Sie verlor die Kontrolle über ihren SUV und stürzte rund 70 Meter von einer Klippe in die Tiefe. Dabei brach sich die junge Frau laut Polizei zwar die Schulter, blieb aber sonst unverletzt.