Das Mühlviertel ist bei den E-Autos einsame Spitze

Norwegen ist der einsame Spitzenreiter in Europa bei der E-Mobilität, im Land des Nordens beträgt deren Anteil 27,5 Prozent. Konkret wurden dort 13.144 E-Autos (1. 1. bis 30. 4. 2018) neu zugelassen. Was auch an den hohen staatlichen Förderungen sowie den höheren Steuern für Diesel- und Benzin-Pkw liegt. Innerhalb der EU liegen die Niederlande (2,8%) und gleich dahinter Österreich mit einem E-Anteil von 1,7 Prozent oder 2574 E-Pkw ganz vorne.