Kärntner Software für Bienenzüchter in Neuseeland

Expansionskurs in USA und Australien

Das 2008 gegründete Unternehmen wird gemeinsam mit Klaus Kienzl geführt und wurde dieses Jahr mit dem Exportpreis ausgezeichnet. Derzeit ist die Softwarefirma vor allem in den USA und Australien auf Expansionskurs. In Down Under konnten sogar die Betreiber einer Uranmine als Kunden gewonnen werden.