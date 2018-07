81-Jährige von Fahrzeug niedergestoßen: verletzt

Eine 81-jährige Frau übersehen hat eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin in St. Veit an der Glan. Die junge Frau lenkte ihren Pkw rückwärts von einem Parkplatz vor dem Bahnhof, während die Pensionistin hinter dem Auto vorbei ging. Die 81-Jährige wurde von dem langsam fahrenden Fahrzeug niedergestoßen und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung in das Klinkum Klagenfurt eingeliefert.