Herzschlagfinale für Lagger bei der U20-WM

Als Dritte mit 81 Punkten Rückstand auf die Führende Britin Niahm Emerson war Titelverteidigerin Lagger in den zweiten Tag des Siebenkampfes am Freitag gegangen - vor allem dank der starken Leistung im Speerwurf mit 45,76 Metern konnte Sarah sich jetzt ganz nah an die Spitze kämpfen. Zwei Zähler muss die rot-weiß-rote Athletin nur noch für die Titelverteidigung aufholen. Im abschließenden 800-Meter-Lauf muss das Toptalent aus Brodbrenten bei Spittal aber alles rausholen: Ihre Bestzeit liegt bei 2:11,70 Minuten - jene von Emerson bei 2:10,63 Minuten. Laggers Vorsprung auf Platz drei beträgt derzeit 120 Punkte, auf Platz vier 136 Zähler.