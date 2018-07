Junger Papa von Missbrauchsvorwurf freigesprochen

Was zwei Stockwerke darunter einem jungen Vater vorgeworfen wird, ist so abscheulich, dass man von Anfang an hofft, es möge nicht wahr sein: Seine vierjährige Tochter habe erzählt, wie der Papa sie sexuell missbraucht hätte - in ihren eigenen kindlichen Worten und fragend, ob man das dürfe: „Stimmt alles nicht“, sagt der 25-Jährige. „Ich liebe meine Tochter doch über alles.“ Selbst die Kindesmutter - vom Vater getrennt - kann’s kaum glauben: „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als sie zu berichten begann. Er war immer ein so lieber Papa!“ Nach ihrer Aussage weint sie vor dem Saal noch lange; der Angeklagte selbst schweigt mit zusammengebissenen Zähnen, darf dann aber aufatmen: Freispruch. Zu viele Unschärfen hätten die Vorwürfe, meint das Gericht. Der bittere Nachgeschmack bleibt. Wo hat ein vierjähriges Mäderl so etwas her?